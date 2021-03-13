Петербургский интернат "Красная Звезда" модернизируют к юбилею

Строительство ведется в рамках городской инвестиционной программы, уточнили в правительстве Петербурга.

Дом-интернат для ветеранов войны и труда "Красная Звезда" в текущем году получит новый корпус. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Сегодня, 16 июля, исполняется 80 лет Дому-интернату ветеранов войны и труда "Красная Звезда", одному из старейших социальных учреждений Петербурга. "Красная звезда" выполняет важную миссию - окружает заботой и теплом участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и людей серебряного возраста. Пресс-служба губернатора Александра Беглова

В пресс-службе уточнили, что в год юбилея интерната и 80-летия Победы в учреждении появится новый корпус на 50 мест. Возведение здания ведется в рамках адресной инвестиционной программы города.

В соответствии с инициативой губернатора "Серебряный возраст" в интернате выдают специальные карты, расширяющие возможности для пожилых людей. Также здесь реализуются проекты "Семейные ценности и инфраструктура культуры" и программа медицинской реабилитации, включающая современные оздоровительные методики и индивидуальные восстановительные курсы.

Дом-интернат "Красная Звезда" был основан в 1945 году как место отдыха для инвалидов войны. Сегодня здесь оказывают социально-медицинские услуги, проводят экскурсии, культурные и спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось, что благоустройство Дмитровского сквера в Петербурге начнется на этой неделе.

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