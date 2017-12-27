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В Петергофе в подвале одного из домов нашли 2-метрового крокодила
Сегодня, 7:58
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lesjasap
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В Петергофе в подвале одного из домов нашли 2-метрового крокодила

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На юге Северной столицы во время обыска предприятия полиция нашла живого крокодила.

В Петергофе в жилом доме обнаружен нильский крокодил. Гигантская рептилия находилась в подвале здания номер 41 по улице Шахматова. 
Сообщается, что животное заметили сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место, чтобы  провести обыск молодежного офиса “Красной звезды”. Однако, что-то пошло не так: во время следственных мероприятий оперативники увидели в подвале настоящего крокодила. 
 
Выяснилось, что ранее экзотическое взрослое животное принадлежало руководителю военно-патриотической организации. В течение десяти лет хозяин жил с питомцем на юге города. Отметим, что из людей никто не пострадал.
 
А в Норильске храбрый, но голодный песец украл у рыбака улов.
Теги: красная звезда , крокодил , нильский крокодил , обыск , офис , петергоф , подвал , рептилия , улица шахматова
Категории: Происшествия Новости СПб

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