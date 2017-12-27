В Петергофе в подвале одного из домов нашли 2-метрового крокодила

На юге Северной столицы во время обыска предприятия полиция нашла живого крокодила.

В Петергофе в жилом доме обнаружен нильский крокодил. Гигантская рептилия находилась в подвале здания номер 41 по улице Шахматова.

Сообщается, что животное заметили сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место, чтобы провести обыск молодежного офиса “Красной звезды”. Однако, что-то пошло не так: во время следственных мероприятий оперативники увидели в подвале настоящего крокодила.

Выяснилось, что ранее экзотическое взрослое животное принадлежало руководителю военно-патриотической организации. В течение десяти лет хозяин жил с питомцем на юге города. Отметим, что из людей никто не пострадал.