Видео с наглым песцом укравшим мойву завоевало любовь рунета

Появившееся сутки назад видео набрало почти 100 тысяч просмотров.

Курьезный случай произошел с одним из рыбаков близ Норильска.

К лунке с мойвой прибежал белый пушистый песец. Зверек хотел подкрасться и утащить улов мужчины. Рыбак достал камеру с снял на видео "перепалку" с наглым пушистиком. Мужчина шутливо-грозным голосом отгонял воришку от лунки. Песец боялся, но все равно приближался каждый раз к рыбке. А затем начал когтями царапать ледяной край лунки, где была такая вкусная заветная рыбешка. По голосу слышно, что рыбак еле сдерживает смех, а потом, сняв видео, разрешил голодному зверьку полакомиться своим уловом.

Видео за сутки набрало почти 100 тысяч просмотров и разлетелось по социальным сетям и новостным лентам. Многие назвали видео "минуткой позитива". Ну и, конечно же, этот белый пушистик завоевал любовь зрителей.

Видео: YouTube/Vlad Sorokin