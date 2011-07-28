Атомный ледокол чуть не отправил под воду палатку со спящим рыбаком

Главный герой истории, находившийся внутри палатки, не знал, в какой опасности он находился во время сна.

Российский атомный ледокол едва не отправил под воду палатку со спящим в ней рыбаком. Инцидент засняли на камеру мобильного устройства знакомые мужчины. Ролик массово распространился по социальным сетям. За кадром слышны слова мужчин, которые со смехом рассказывают аудитории о том, что рядом с Олегом или "Лысым" проносится гигантский корабль, тащивший за собой контейнеровоз. Самого героя истории зрители так и не увидели. Знакомые Олега предпочли не будить мирно дремлющего любителя зимней рыбалки. Они просто наблюдали за происходящем из окна автомобиля. На предоставленных записях можно заметить, что ледокол прошел в нескольких метрах от походной палатки.

Лысый проспал все на свете... Трещит тут что-то все. смех мужчины за кадром

На атомном ледоколе "Якутия" в Петербурге подняли государственный флаг.

Фото и видео: Telegram / ️Рыбалка Сахалин и ДВ