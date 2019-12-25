На атомном ледоколе "Якутия" в Петербурге подняли государственный флаг

Закладка судна прошла 26 мая 2020 года, а спуск на воду состоялся 22 ноября 2022 года.

В субботу, 28 декабря, на Балтийском заводе, который является частью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), состоялось торжественное поднятие государственного флага на атомном ледоколе "Якутия".

Строительство универсального атомного ледокола "Якутия" было начато по заказу ФГУП "Атомфлот". Закладка судна прошла 26 мая 2020 года, а спуск на воду состоялся 22 ноября 2022 года. В церемонии которого принимал участие президент России Владимир Путин.

"Якутия" стала третьим судном в серии 22220: его уникальность заключается в том, что оно было построено в условиях масштабного импортозамещения.

Первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов отметил, что за плечами - четыре с половиной года упорной работы большой команды судостроителей, инженеров и ученых. Мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией и внешними вызовами. Тем не менее, санкции не остановили нас от выполнения качественного и своевременного завершения данного проекта".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ледокол "Невская застава" подготовили к зимней навигации.

Фото: ОСК