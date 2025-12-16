В ГД предложили ввести оздоровительные паузы для некурящих работников

По мнению российского депутата, популяризация подобных практик будет способствовать формированию более здоровой рабочей среды, повышению производительности труда у сотрудников.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из партии ЛДПР направил обращение в адрес российского министра по труду и социальной защите населения Антону Котякову с предложением разработать для российских работодателей рекомендации по внедрению кратковременных оздоровительных пауз для сотрудников, не использующих перекуры. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Парламентарий из нижней палаты полагает, что сейчас в трудовых коллективах сложилась практика, при которой люди регулярно делают перерывы для курения. Однако такие формы отдыха, как кратковременные прогулки, разминка, гимнастика для глаз и прочие мероприятия для поддержания здоровья зачастую не воспринимаются в компаниях как допустимые.

Прошу вас рассмотреть возможность разработки методических рекомендаций для работодателей по внедрению практики кратковременных оздоровительных пауз в течение рабочего дня, а также формирования подходов, направленных на недопущение негативного отношения к работникам, использующим такие перерывы для поддержания здоровья. текст обращения к главе Минтруда России

В Госдуме предложили ввести единые правила сокращения рабочего дня в жару.

Фото: Piter.tv