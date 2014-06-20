Госконтракт выполнен досрочно.

Многоцелевые истребители МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России. Об этом журналистам издания "Красная звезда" сообщили представители Минобороны России. Борта поступили на вооружение в рамках имеющегося государственного оборонного заказа досрочно.

Самолеты МиГ-35С поставлены в войска. публикация "Красной звезды"

Напомним, что гособоронконтракт на поставку шести самолетов МиГ-35 до 2023 года подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и руководителем Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. СТороны договорились о сделке 22 августа 2018 года во время проведения форума "Армия" в Кубинке Московской области.

На украинском аэродроме автомобиль врезался в МиГ-29.

Фото: Минобороны России