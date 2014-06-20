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МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России
Сегодня, 13:24
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lesjasap

МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России

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Госконтракт выполнен досрочно.

Многоцелевые истребители МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России. Об этом журналистам издания "Красная звезда" сообщили представители Минобороны России.  Борта поступили на вооружение в рамках имеющегося государственного оборонного заказа досрочно.

Самолеты МиГ-35С поставлены в войска.

публикация "Красной звезды"

Напомним, что гособоронконтракт на поставку шести самолетов МиГ-35 до 2023 года подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и руководителем Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. СТороны договорились о сделке 22 августа 2018 года во время проведения форума "Армия" в Кубинке Московской области.

На украинском аэродроме автомобиль врезался в МиГ-29.

Фото: Минобороны России

Теги: вкс россии, красная звезда, миг-35, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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