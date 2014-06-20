Многоцелевые истребители МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России. Об этом журналистам издания "Красная звезда" сообщили представители Минобороны России. Борта поступили на вооружение в рамках имеющегося государственного оборонного заказа досрочно.
Самолеты МиГ-35С поставлены в войска.
публикация "Красной звезды"
Напомним, что гособоронконтракт на поставку шести самолетов МиГ-35 до 2023 года подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и руководителем Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. СТороны договорились о сделке 22 августа 2018 года во время проведения форума "Армия" в Кубинке Московской области.
На украинском аэродроме автомобиль врезался в МиГ-29.
Фото: Минобороны России
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