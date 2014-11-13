Виновником аварии называют нетрезвого инженера воинской части под Киевом.

На украинском аэродроме автомобиль врезался в МиГ-29 Военно-воздушных сил. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на данные военной прокуратуры Киевского гарнизона. Согласно информации от СМИ, инцидент произошел из-за исполняющего обязанности инженера второй эскадрильи части А1789, который выпил за рулем. Мужчина управлял собственным транспортным средством.

По предварительной информации инцидент произошел днем 10 марта на аэродроме в Василькове. Он числится в распоряжении 40-ой бригады тактической авиации. В аварии подозревается капитан Ш, который на Volkswagen Touran выехал на рулежную дорожку. Там он ударился о заднюю часть воздушного судна.

Также журналисты уточнили, что после столкновения машины и самолета произошел пожар. По неподтвержденным сведениям борт получил повреждения двигателя и других агрегатов. Сам виновник ДТП также пострадал. У него зафиксированы ушиб грудной клетки и синяки.

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Фото: Pixabay.com