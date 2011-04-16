Генерал ВСУ рассказал о возвращении сбежавших из Крыма украинцев. Об этом в рамках круглого стола Крым и Донбасс: пути возвращения" сообщил Сергей Кривонос. Слова военнослужащего приводят журналисты "РИА Новостей".
Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда.
Сергей Кривонос, генерал ВСУ
Эксперт напомнил, что на Украине никто не ждал военно-морских офицеров, прибывших с полуострова. По данным Кривоноса, этим военным негде было остановиться, поэтому они приняли решение вернуться в Крым.
НАТО подготовило украинских военных к ведению боевых действий в городах.
Фото: Pixabay.com
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