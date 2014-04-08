Александр Сирский рассказал о совместной работе с международными офицерами-тренерами.

НАТО подготовило украинских военных к ведению боевых действий в городах. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Александр Сирский. По данным военнослужащего, с 2015 года Североатлантический альянс подготовил почти 16 тысяч солдат к ведению боевых действий на территории населенных пунктов. В тренировочных миссиях в общей сложности было задействовано более 19 тысяч украинских военных, которыми управляли иностранные офицеры.

Направление нашего сотрудничества - это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск. Александр Сирский, украинский генерал-полковник

Напомним, что ранее о подготовке украинских военных к наступательным операциям в городских условиях говорил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак. При этом генерал не назвал пункты, которые готовы штурмовать силы Киева. Военный заметил, что силовики должны быть готовы ко всем вариантам развития ситуации.

Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается семь лет. Жертвами на Донбассе стали около 13 тысяч человек.

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Фото: Укринформ