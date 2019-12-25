Журналисты назвали условия, которые приведут Вашингтон к победе над РФ и Китаем в регионе.

The National Interest рассказал о возможностях США победить в Арктике. Американские журналисты заметили, что в мире наступила эра "соревнования великих держав" в данном регионе. Авторы статьи считают, что за лидерство сражаются Вашингтон, Москва и Пекин. При этом эксперты уверены, что США могут победить в гонке при выполнении ряда условий.

В материале указано, что СШа должны постоянно присутствовать в Арктике, а также продолжать арендовывать ледоколы у других государств. При этом необходимо развивать и собственный арктический флот. Эти факторы облегчат для Вашингтона доступ к радарам ПРО и боевым заставам, а также дадут определенную свободу для сил навигации и разведки. При этом военные смогут сэкономить средства и ресурсы Береговой охраны страны.

Авторы публикации уверены, что от США потребуется "самоотверженная дипломатия". Они признали, что ранее сотрудничество с Данией, а также Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией по арктическим вопросам не были настолько крепким.

Генсек НАТО отметил усиление активности альянса в Арктике на фоне присутствия России.

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