В регионе прошли военные учения Тихоокеанского флота.

Российский тяжелый истребитель МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Специалисты пресекли действия предполагаемого противника, который хотел "прорваться в воздушное пространство РФ". В данной роли выступил второй борт МиГ-31 морской авиации, летевший на большой высоте на сверхзвуке.

Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы РФ в воздушном пространстве. пресс-служба ВВО Тихоокеанского флота

Военные напомнили, что перед экипажем "противника" поставили задачу проникнуть в воздушное пространство России. Самолет летел на высоте в 20 км. Пилоты должны были пройти установленный рубеж, а затем уйти от преследования в случае, если их обнаружат. На "перехват" направился борт дежурного МиГ-31 с аэродрома в Анадыре. Он обнаружил нарушителя, как и наземные радары. После этого летчики произвели электронные запуску ракет класса "воздух-воздух".

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Фото и видео: Telegram/РИА Новости