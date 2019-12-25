В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"

Корабль назван в честь героя Советского Союза.

В состав Тихоокеанского флота вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев". Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ТОФ. Чиновники уточнили, что судно создавалось на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге по проекту 12700. С 22 октября оно находится во Владивостоке. Там корабль прошел заводские ходовые и государственные испытания. В частности, экипаж проверил работу артиллерийской автоматической установки АК-360 и крупнокалиберных пулеметов.

После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав ТОФ источник "РИА Новостей"

Напомним, что тральщик "Яков Баляев" - это четвертый серийный корабль проекта. Он получил название в честь героя СССР, матроса морской пехоты.

Фрегат "Маршал Шапошников" в ходе испытаний впервые выполнил пуск "Урана".

Фото: Минобороны России

