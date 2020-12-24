Фрегат "Маршал Шапошников" в ходе испытаний впервые выполнил пуск "Урана"

Недавно "Маршал Шапошников" был переквалифицирован из противолодочного корабля в универсальный.

Фрегат "Маршал Шапошников" в ходе испытаний впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран". Об этом рассказали представители пресс-службы Тихоокеанского флота РФ.

Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран", который корабль получил в ходе модернизации пресс-служба ТОФ России

Напомним, что обновление военного корабля производилось на базе "Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. Днем 15 декабря фрегат направился в Японское море для проверки систем. Эксперты оценили работу ракетного и артиллерийского вооружения. Напомним, что ранее "Маршал Шапошников" проекта 1155 считался противолодочным кораблем. Теперь его переквалифицировали во фрегат. Он способен бороться с наземными, надводными и подводными целями. Кроме "Урана" фрегат оснащен "Калибрами-НК".Огневая мощь судна увеличилась в несколько раз.

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Видео: Минобороны России