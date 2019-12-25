The National Interest рассказал об обновленном вооружении российского фрегата.

The National Interest: "Маршал Шапошников" стал универсальным кораблем. Американские журналисты оценили вооружение модернизированного судна со времен холодной войны. Военные увеличили боевые способности фрегата за счет установок для ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Предположительно, следующим этапом обновления боевых систем корабля станет размещение на нем гиперзвукового оружия - ракет "Циркон".

Фрегат "Маршал Шапошников" находится на ремонтных работах и ходовых испытаниях после модернизации. Корабль должен вернуться в состав ВМФ России (Тихоокеанского флота) до завершения 2020 года.

Напомним, что "Маршал Шапошников" ранее демонстрировал свою боеспособность. В мае 2010 года "черные береты" смогли спасти экипаж танкера "Московский университет", который был захвачен пиратами из Сомали. Миссия успешно осуществилась за 22 минуты. Российская сторона не понесла потерь.

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Фото: Минобороны России