НАТО поддерживает продление Договора об СНВ

Йенс Столтенберг рассказал об увеличении оборонного бюджете альянса.

НАТОподдерживает продление Договора об СНВ. Такими сведениями с журналистами на пресс-конференции поделился генеральный секретарь Североатлантического альянса. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает прогресс в направлении заключения нового соглашения.

Столтенберг добавил, что НАТО сохранит свое значение вне зависимости от итогов выборов американского президента. При этом уже в 2020 году расходы на оборонные нужды альянса начали расти. Чиновники решили не сокращать расходы несмотря на пандемию коронавируса.

Шестой год подряд мы наблюдаем увеличение расходов. В этом году увеличение составило 4,3%, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что 22-23 октября состоится очередная видеоконференция министров обороны стран, участниц военного альянса.

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