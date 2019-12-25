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НАТО беспокоит увеличившееся присутствие России в Средиземноморье
Сегодня, 13:44
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lesjasap

НАТО беспокоит увеличившееся присутствие России в Средиземноморье

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Йенс Столтенберг встретился с главой правительства Греции.

НАТО беспокоит увеличившееся присутствие России в Средиземноморье. Об этом рассказал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Общение дипломатов прошло в резиденции главы местного правительства.

По словам Столтенберга, НАТО планирует противодействовать усилению возможностей Москвы в регионе. Также на встрече обсуждалась растущая напряженность в отношениям между Афинами и Анкарой. Ранее Турция направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении боевых кораблей к греческому острову Кастелоризо. Страны конфликтуют из-за принадлежности континентального шельфа в Восточном Средиземноморье. 

Мы также обсудили озабоченности в связи с увеличившимся российским присутствием в Средиземноморье. Это имеет последствия для нашей собственной безопасности и, следовательно, мы должны противодействовать этому совместно

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Теги: восточное средиземноморье, греция, йенс столтенберг, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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