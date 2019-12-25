Йенс Столтенберг встретился с главой правительства Греции.

НАТО беспокоит увеличившееся присутствие России в Средиземноморье. Об этом рассказал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Общение дипломатов прошло в резиденции главы местного правительства.

По словам Столтенберга, НАТО планирует противодействовать усилению возможностей Москвы в регионе. Также на встрече обсуждалась растущая напряженность в отношениям между Афинами и Анкарой. Ранее Турция направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении боевых кораблей к греческому острову Кастелоризо. Страны конфликтуют из-за принадлежности континентального шельфа в Восточном Средиземноморье.

Мы также обсудили озабоченности в связи с увеличившимся российским присутствием в Средиземноморье. Это имеет последствия для нашей собственной безопасности и, следовательно, мы должны противодействовать этому совместно Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Sohu: Россия подготовила для США неприятный подарок под Калининградом.