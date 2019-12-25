В Совфеде заявили об усилении давления НАТО на Россию

Владимир Джабаров напомнил о словах Запада после распада Советского Союза.

В Совете Федерации заявили об усилении давления НАТО на Россию. Такое мнение высказал генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров в эфире телевизионного канала "России 24". Он ответил на вопрос ведущего о том, стоит ли Москве реагировать на участившиеся случаи полетов иностранных боевых самолетов около государственных границ РФ. По словам гостя программы, данные случаи вызывают беспокойство.

Мы не зря волнуемся, потому что реально мы чувствуем, что кольцо вокруг нас пытаются сжать наши так называемые партнеры...Постепенно страны бывшего Варшавского договора вошли в состав альянса. Более того, даже страны, которые входили в состав Советского Союза – это три прибалтийские республики Владимир Джабаров, российский сенатор

Спикер напомнил, что Запад говорил Москве после распада СССР о том, что России не стоит волноваться из-за расширения НАТО, так как североатлантический альянс не пойдет на такой шаг. Сейчас России ощущает, как НАТО усиливает собственную активность. По словам Джабарова, давно не было такого, чтобы американские самолеты имитировали атаку на Крым.

Эксперт прокомментировал ожидания НАТО от России для сотрудничества с Грузией.

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