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Эксперт прокомментировал ожидания НАТО от России для сотрудничества с Грузией
Сегодня, 11:38
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал ожидания НАТО от России для сотрудничества с Грузией

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Эксперты считают, что Россия не будет помогать кому-либо вступить в НАТО.

Грузия и НАТО собираются усилить сотрудничество в Черноморском регионе. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ожидания альянса удивительны.

Дело в том, что НАТО обещает Грузии членство и требует от России отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. 

Серьезность ожиданий генсека НАТО тяжело оценить: действительно ли он верит в реальность озвученного предложения или просто произносит дежурные фразы? Ведь крайне трудно ожидать, чтобы Россия принялась помогать хоть Грузии, хоть кому другому вступить в НАТО.

отметили эксперты.

Ранее Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в НАТО. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: грузия, нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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