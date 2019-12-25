Эксперт прокомментировал ожидания НАТО от России для сотрудничества с Грузией

Грузия и НАТО собираются усилить сотрудничество в Черноморском регионе. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ожидания альянса удивительны.
Дело в том, что НАТО обещает Грузии членство и требует от России отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Серьезность ожиданий генсека НАТО тяжело оценить: действительно ли он верит в реальность озвученного предложения или просто произносит дежурные фразы? Ведь крайне трудно ожидать, чтобы Россия принялась помогать хоть Грузии, хоть кому другому вступить в НАТО.
отметили эксперты.
Ранее Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в НАТО.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все