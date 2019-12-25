Китайские эксперты рассказали, что Россия установит в стратегически важном для себя регионе "Искандеры".

Sohu: Россия подготовила для США неприятный подарок под Калининградом. Китайские журналисты уточнили, что для Москвы данный регион является стратегически важным, но также обращает на себя внимание и западных военных из НАТО. Географическое положение области открывает России множество возможностей в Европе. В последнее время силы Североатлантического альянса усилии активность у западных государственных границ РФ и даже смоделировали воздушный удар по региону. В ответ на это российские военные приняли меры, которые "не придутся по вкусу оппонентам".

Помимо отправки Су-27 и других истребителей для перехвата и уничтожения самолетов противника, ЗВО подготовил еще один "подарок" для НАТО. Российские военные развернули в районе Калининграда тактические ракетные комплексы "Искандер" публикация Sohu

В Китае напомнили, что точность ракет "Искандеров" очень высота. Отклонение составляет не более 2-2 метров. В связи с такими показателями данное оружие считается самым мощным на сегодняшний день. Силам НАТО придется срочно решать данную проблему.

Поляки захотели присоединить Калининградскую область.

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