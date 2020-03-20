Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Польша захотела присоединить Калининградскую область. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на читателей местного издания Gazeta Wyborcza. Поляки усмотрели в закрытых из-за коронавируса границах возможность получить новую территорию.
Газета опубликовала материал под названием "Коронавирус отсекает Калининградскую область". Автор текста напомнил, что сейчас регион находится в изоляции. Он рассказал, что жители российского Калининграда временно не могут закупаться товарами из Польши как привыкли ранее.
Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше
прокомментировал один из читателей
Еще один читатель издания напомнил, что область всегда может провести референдум. Он предложил спросить местных жителей, хотят ли они стать частью Польши. Поляков интересует вопрос о том, чтобы почувствовал Владимир Путин, если бы увидел "зеленых человечков" из Польши на подходе к Калининграду. Мужчине ответили, что для России Калининградская область является важным ключевым регионом, поэтому Россия нанесет удар по противнику.
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