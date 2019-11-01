Режим начинает действовать с 17 марта 2020 года.

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса с 17 марта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. По словам чиновника, режим повышенной готовности введен ради профилактики распространения инфекции по региону. Сейчас в области зафиксировано заражение троих местных жителей.

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Чиновники ввели ограничения на проведение массовых мероприятий с более 300 участников. Руководящим лицам области запрещено совершать зарубежные поездки. Всем вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней, предписано сообщить о себе, позвонив на "горячую линию". Владельцам отелей нужно сообщать о бронировании иностранцами номеров в гостиницах.

Напомним, что с 15 и 16 марта Литва и Польша ввела ограничение на перемещение граждан через автомобильные пункты с Россией. Меры профилактики распространения коронавируса не касаются коммерческих грузов.

Ранее в Ивановской области ввели режим повышенной готовности.