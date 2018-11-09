Режим начнет действовать с 18 марта 2020 года.

В Ивановской области ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать с 18 марта из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ подписан 17 марта главой региона Станиславом Воскресенским.

На данный момент в регионе под наблюдением находятся 34 человека. Все туристы прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В январе 2020 года с подозрением на коронавирус медики госпитализировали семь человек. До сих пор четверо пациентов остаются в больнице, анализы не выявили у них заболевания.

Местные власти рассказали, что областным правительством запрещены массовые мероприятия с количеством участников более 100 человек. В вузах вводится онлайн-обучение. В детских садах действует специальный режим.

Ранее сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно.

Видео: YouTube/Алексей Галиев