14-дневное пребывание в больнице обязательно для людей с симптомами ОРВИ.

Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно. Покинувшие без разрешения инфекционную больницу в Коммунарке вернулись на карантин. Они продолжат лечение в учреждении, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасию Ракову.

Ранее Ракова просила граждан не подвергать опасности окружающих . Она отметила, что 14-дневное пребывание в больнице обязательно для людей с симптомами ОРВИ. И для тех, у кого есть подозрение на коронавирус.

Их выписывают после двух отрицательных тестов на COVID-19 и при полном отсутствии симптомов заболевания.

Ранее дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса.