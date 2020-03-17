Они способны передавать вирус даже при отрицательных тестах на инфекцию.

Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса.Об этом сообщили китайские исследователи в пресс-релизе на MedicalXpress. У детей проявляются лишь слабые симптомы заболевания или даже отсутствуют внешние признаки. Эксперты изучили данные 745 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 15 лет, которые тесно контактировали с заболевшими. Только у 10 детей (1,3%) медики выявили инфицирование коронавирусом.

При этом ни у одного маленького пациента не наблюдалось тяжелых симптомов. У семерых человек повышалась температура до 39 градусов. У пациентов наблюдалась боль в горле, кашель и заложенность носа. Однако у них отсутствовала мышечная и головная боль, от которых часто страдают взрослые зараженные. Рентгенография грудной клетки не показала наличие признаков пневмонии ни у одного ребенка. При этом дети могли заражать других детей в течение длительного периода времени. Мазки из носа и горла на коронавирус показывали отрицательный результат. Медики обнаруживали вирус в каловых массах бывших пациентов спустя 13 дней после выписки из больницы.

Ранее в США начали первое клиническое испытание вакцины от коронавируса.