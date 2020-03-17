Если испытания пройдут успешно, то вакцина будет доступна для пациентов уже через 12-18 месяцев.

В США начали первое клиническое испытание вакцины от коронавируса. Об этом сообщили представители агентства Associated Press. По данным журналистов, в тестировании участвуют 45 добровольцев. Они получат в течение месяца две вакцины. Испытания проводятся в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле.

в AP рассказали, что первая инъекция препарата введена мужчине, который работает менеджером в технологической компании. Прототип вакцины получил обозначение mRNA-1273. Над его созданием работали сотрудники Национального института США и биотехнологической компанией Moderna в штате Массачусетс.

Медики объяснили, что в разработанных препаратах коронавирус не содержится. Сейчас специалисты хотят проверить эффективность и безопасность предлагаемого лечения. Если испытания пройдут успешно, то вакцина станет доступна для широкого применения уже спустя 12-18 месяцев. Также вакцину разрабатывают в компании Inovio Pharmaceuticals. Испытания запланированы на апрель в США, Китае и Южной Корее.

Ранее ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки.

