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ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки

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Инфекцией коронавируса заразились почти 14 тысяч новых пациентов.

ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки. За последние 24 часа количество заразившихся инфекцией коронавируса выросло на 13 903 человек. Об этом сообщили представители пресс-службы Всемирной организации здравоохранения.

Среди новых пациентов только 29 человек заразились на территории материкового Китая. За сутки 862 зараженных пациентов скончались, из них 848 человек - за пределами КНР. К утру 17 марта общее количество летальных исходов достигло 6606, из которых 3388 - за пределами Китая. Коронавирус распространился на 151 государство.

Ранее эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции.

Теги: воз, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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