Российский медик рассказал, что заразиться коронавирусом дважды нельзя.

Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции. Информацией с "РИА Новостями" поделился директор института медицинской паразитологии Сеченовского университета. Он объяснил, что дважды заразиться за определенный период времени нельзя.

Как правило, второй раз пациент не может заразиться одним и тем же коронавирусом прокомментировал специалист

Александр Лукашев пояснил, что после излечения от инфекции организм вырабатывает иммунитет. Он держится ближайшие несколько лет. Случаи повторного инфицирования, найденные в Ухане, скорее всего связаны с ошибками в диагностике.

Напомним, что с 11 марта ВОЗ считает распространение коронавируса пандемией.