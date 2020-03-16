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Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции

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Российский медик рассказал, что заразиться коронавирусом дважды нельзя.

Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции. Информацией с "РИА Новостями" поделился директор института медицинской паразитологии Сеченовского университета. Он объяснил, что дважды заразиться  за определенный период времени нельзя.

Как правило, второй раз пациент не может заразиться одним и тем же коронавирусом

прокомментировал специалист

Александр Лукашев пояснил, что после излечения от инфекции организм вырабатывает иммунитет. Он держится ближайшие несколько лет. Случаи повторного инфицирования, найденные в Ухане, скорее всего связаны с ошибками в диагностике.

Напомним, что с 11 марта ВОЗ считает распространение коронавируса пандемией.

Теги: здоровье, иммунитет, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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