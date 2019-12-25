При позитивном раскладе пандемия может закончиться в июне.

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава экспертной комиссии комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань журналистам New York Post.

Специалист заметил, что странам необходимо сперва мобилизовать силы для борьбы против инфекции. Если данное условие будет соблюдаться, то на уничтожение вируса может потребоваться несколько месяцев. Предположительно о пандемии люди могут забыть уже к июню. Наньшань считает, что распространение инфекции замедлится с наступлением теплой погоды. Оценка эксперта основана на позитивных сценариях, в которых правительства стран принимают необходимые меры для борьбы против коронавируса.

Я призываю все страны следовать инструкциям ВОЗ и прилагать усилия на национальном уровне прокомментировал спикер

По данным Чжун Наньшаня, пандемия может продолжиться дольше, если отдельные страны не воспримут угрозу распространения инфекции серьезно.

Ранее названа последняя страна Европы без коронавируса.

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