Этим статусом может похвастаться Черногория.

Названа последняя страна Европы без коронавируса. Инфекция не успела распространиться только на Черногорию. Об этом заявил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Гали. Информацию об этом опубликовали в "Интерфаксе" со ссылкой на местное телевидение.

Специалист пояснил, что медики проверили на коронавирус более 2 тысяч человек в стране. Под наблюдением остается 392 жителя. В среднем диагностика инфекции у экспертов занимает около двух-трех часов. В Черногории готовы к возможному обнаружению позитивного результата на вирус. Однако власти призывают не распространять ложные сведения и не сеять панику среди населения.

В мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли более 4,6 тысяч пациентов. Еще 68 тысячам зараженных удалось вылечиться. Основная часть пострадавших приходится на Китай и Италию.

Ранее инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия".

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