Названа последняя страна Европы без коронавируса. Инфекция не успела распространиться только на Черногорию. Об этом заявил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Гали. Информацию об этом опубликовали в "Интерфаксе" со ссылкой на местное телевидение.
Специалист пояснил, что медики проверили на коронавирус более 2 тысяч человек в стране. Под наблюдением остается 392 жителя. В среднем диагностика инфекции у экспертов занимает около двух-трех часов. В Черногории готовы к возможному обнаружению позитивного результата на вирус. Однако власти призывают не распространять ложные сведения и не сеять панику среди населения.
В мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли более 4,6 тысяч пациентов. Еще 68 тысячам зараженных удалось вылечиться. Основная часть пострадавших приходится на Китай и Италию.
Ранее инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия".
Видео: YouTube/
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