Коронавирус подходит под терминологические требования пандемии.

Инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия". Медик объяснил, почему ВОЗ заявила об усилении распространения инфекции. По словам французского врача из Национальной академии медицины Фабриса Брикера, различия в первую очередь терминологические. Специалист пояснил это во время выступления на радиостанции Europe1.

"Пандемия" - это определение, главным образом, географическое. Речь идет о том, что инфекция захватывает все больше территорий. Минимум она должна распространяться на два континента и более. Сейчас болезнь найдена на пяти континентах за исключением Антарктиды.

Еще одним условием становится передача вируса на этих различных территориях. Известно, что требование соблюдается. Передача вируса началась с Китая, а сейчас активно продолжается в Европе и США.

На 11 марта по данным ВОЗ зараженными считаются более 120 тысяч человек. На данный момент вируса нет только в 81 государстве. Пациенты с инфекцией выявлены в более чем 100 странах мира.

Ранее доктор Комаровский заявил, что коронавирус неизбежен.

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