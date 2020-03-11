ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

В организации считают, что в ближайшее время количество пострадавших от вируса стран увеличится.

В ВОЗ вспышку короновируса официально признали пандемией. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пандемией принято считать сильную эпидемию, которая распространяет инфекцию по всей стране и на территорию других стран мира. По словам Гебрейесуса, в ближайшие дни и недели ожидается увеличение случаев смерти и количества пострадавших от вируса стран.

Отметим, что согласно последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 117 тысяч людей в 114 странах, включая РФ. От заражения скончалось более 4000 тысяч человек.

Ранее стало известно о восьми новых заболевших на территории России.