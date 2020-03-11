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ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

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В организации считают, что в ближайшее время количество пострадавших от вируса стран увеличится.

В ВОЗ вспышку короновируса официально признали пандемией. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения  Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пандемией принято считать сильную эпидемию, которая распространяет инфекцию по всей стране и на территорию других стран мира. По словам Гебрейесуса, в ближайшие дни и недели ожидается увеличение случаев смерти и количества пострадавших от вируса стран. 

Отметим, что согласно последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 117 тысяч людей в 114 странах, включая РФ.  От заражения скончалось более 4000 тысяч человек.

Ранее стало известно о восьми новых заболевших на территории России

Теги: воз, коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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