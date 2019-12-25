Сейчас случаев инфицирования нет в 81 стране мира.

ВОЗ призвала страны без коронавируса не допустить его появления. С таким обращением выступил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщили "РИА Новости".

Государства, в которых меньше 10 пациентов или вовсе не имеют подобные случаи должны сделать все необходимое, чтобы инфекция не проникла на территорию страны. На данный момент коронавируса нет в 81 регионе. Тедрос считает, что правительства должны обеспечить жесткие меры по борьбе с вирусом.

Напомним, что в России официально подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 25 пациентов-россиян вернулись из Италии, двое являются гражданами Китая и один - Италии. Иностранцев удалосьвылечить. Медики также выписали граждан РФ, которые вернулись после карантина на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Ранее Меркель предрекла заражение коронавирусом большей части населения.

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