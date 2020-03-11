Инфекция настигнет 70% населения планеты.

Ангела Меркель предрекла заражение коронавирусом большей части населения. Это произойдет, если страны не примут меры по борьбе с эпидемией. Политик считает, что инфекция настигнет 70% жителей планеты. Властям и медикам следует усилить меры в попытках замедлить распространение вируса. Однако не следует перегружать из-за этого систему здравоохранения.

Меркель не думает, что европейским странам следует закрывать границы. Ранее подобную инициативу высказали в Еврокомиссии относительно стран Шенгенского соглашения. О возможном закрытии границ говорил официальный представитель ЕК Адальберт Янц.

Ранее Турция запрещает беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море.

Видео: YouTube/YT / Bloomberg Markets and Finance, Guardian News, Global Citizen, Daily Mail