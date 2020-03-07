Причина в том, что маршрут ставит безопасность беженцев под угрозу.

Турция запрещает беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море. За этим следит турецкая береговая охрана по распоряжению президента Турции Реджепа Эрдогана.

Причина в том, что маршрут ставит безопасность беженцев под угрозу.

Накануне президент Эрдоган побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. В разговоре он упомянул о необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам. Эрдоган считает, что оно "не выполняется".

В конце февраля власти Турции приняли решение не останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу. Это произошло после обострения ситуации в Идлибе.

Ранее Эрдоган прокомментировал соглашение с РФ по Идлибу.