ФРГ продолжит принимать беженцев.

В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, что страна продолжит принимать беженцев. Однако этот вопрос с ситуацией на границах ЕС должен быть урегулирован на европейском уровне.

Германия постоянно принимает и принимала новых беженцев задолго до сложившейся ситуации прокомментировал чиновник "РИА Новостям"

По сравнению с ситуацией в 2014-2016 годами количество беглецов значительно снизилось. Однако в Германию регулярно прибывают люди, которые надеются получить статус беженца. Зайберт напомнил, что Ангела Меркель поддерживает контакт с Турцией, Грецией и Болгарией.

Ранее некоторым категориям граждан станет проще получить гражданство РФ.

Видео: YouTube/Bundesregierung