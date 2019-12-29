Власти страны открыли свои границы для беженцев, которые хотят попасть в Евросоюз.

Турецкую границу пересекли более 47 тысяч беженцев. Об этом сообщила Международная организация по миграции.

Мигранты покидают Турцию через Эдирне – приграничный с Грецией и Болгарией город. На приграничном посту в Греции собралось около 13 тыс. беженцев. В Турции считают, что страна "не обязана принимать такое число беженцев". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал, что Евросоюз не держит своих обещаний.

Напомним, что Анкара открыла границы на фоне обострения обстановки в сирийском Идлибе. Вооруженный конфликт начался после взаимных обстрелов сил правительства Башара Асада и турецких военных. Турция потеряла более 30 солдат. Затем власти решили начать ответную атаку.

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Видео: Youtube / Edirne Televizyonu, The Guardian