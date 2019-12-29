С 1 марта украинцы смогут посещать Россию только при наличии загранпаспорта.

В России ужесточили правила въезда для жителей Украины. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

До этого постановления украинцы могли пересекать границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. На Украине указали на практику, широко применяемую гражданами Украины: часто они пересекают границу через неподконтрольные властям пропускные пункты. Украинцы оказываются на "временно оккупированной территории", и, таким образом нарушают законы страны, а затем возвращаются на родину через границу с РФ.

Украинское правительство подписало постановление об изменении порядка пересечения границы с Россией в прошлом году. При этом попасть на Украину из России можно будет все также по внутреннему паспорту или свидетельству.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что главреда RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину.