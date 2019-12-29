Главреда RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

О деталях казуса журналист рассказал в своем Facebook-аккаунте.

Главного редактора телеканала RTVI и автора видеоблога "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на территорию Украины в киевском аэропорту "Жуляны". Причиной этому стало то, что Пивоваров не смог "подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины", при этом у него были и деньги, и обратный билет.

Журналист предположил, что решение о запрете пропуска границы было принято "наверху", обратив внимание на пограничников, которым было также неудобно отказывать.

Ранее выяснилось, что формат нового шоу "Док-ток", премьера которого скоро состоится на Первом канале, до боли похож на проект телеканала RTVI.

Видео, фото: Facebook / Алексей Пивоваров