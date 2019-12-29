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Главреда RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

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О деталях казуса журналист рассказал в своем Facebook-аккаунте.

Главного редактора телеканала RTVI и автора видеоблога "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на территорию Украины в киевском аэропорту "Жуляны". Причиной этому стало то, что Пивоваров не смог "подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины", при этом у него были и деньги, и обратный билет.

Журналист предположил, что решение о запрете пропуска границы было принято "наверху", обратив внимание на пограничников, которым было также неудобно отказывать. 

Ранее выяснилось, что формат нового шоу "Док-ток", премьера которого скоро состоится на Первом канале, до боли похож на проект телеканала RTVI.

Видео, фото: Facebook / Алексей Пивоваров

Теги: rtvi, алексей пивоваров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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