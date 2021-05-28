В реестр СМИ-иноагентов включили Алексея Пивоварова* и Олега Кашина*

Реестр пополнился в пятницу, 3 июня.

В пятницу вечером, 3 июня, минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов еще 6 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта.

Список пополнили журналисты Алексей Пивоваров* и Олег Кашин*. Кроме этого, в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, внесли бизнесмена Евгения Чичваркина**.

Напомним, что Александр Невзоров* (внесен в реестр в СМИ-иноагентов в России) и его супруге Лидии Невзоровой одобрили гражданство Украины. Гражданство предоставлено "за выдающиеся заслуги перед нашей страной". Геращенко поблагодарил супругов "за смелость и честность", а также "правдивую оценку реальной ситуации". Напомним, в России Александр Невзоров* признан иностранным агентом. Также против него возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Публицист находится в розыске.

Ранее Невзорова*, Венедиктова* и Волкова* включили в реестр иноагентов. В список иноагентов также включили публициста Владимира Кара-Мурза* и оппозиционера Леонид Волкова*.

Фото: Пивоваров* (Редакция)

*Включен в список СМИ – иностранных агентов.

**Включен в список физических лиц – иностранных агентов.