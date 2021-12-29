В фойе Кунсткамеры может появиться мемориальная доска историку Юрию Кнорозову

Расходы на создание таблички возьмет на себя команда журналиста Алексея Пивоварова.

В ближайшее время начнется сбор средств на создание таблички историку и этнографу Юрию Кнорозову. Мемориальную доску планируют повесить в фойе Кунсткамеры. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Установить табличку на историческом здании сложно, поскольку оно является памятником федерального значения. Кроме того, чтобы увековечить имя известного деятеля, с момента его смерти должно пройти 30 лет, а Юрий Кнорозов умер в 1999 году. Однако из-за того, что в этом году историку исполнилось бы 100 лет, есть шанс открыть мемориал.

Проект доски разработал архитектор и президент Фонда возрождения архитектурного облика русских городов Дмитрий Лагутин. Объект планируют сделать из бронзы. На табличке будут изображены ученый, кошка и иероглифы. Внизу представят информацию о деятельности историка.

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Фото: Инстаграм / pivo_varov