Вандалы вырвали насаждения около лицея № 244

Петербуржцы разыскивают злоумышленников.

Неизвестные срубили елки в Кировском районе в ночь на 29 января. Об этом сообщили в группе "Ульянка" в соцсети "ВКонтакте".

Зеленые насаждения у лицея № 244 появились еще осенью 2021 года. В период новогодних праздников никто не вырвал праздничные деревья и не унес домой. Но сегодня утром жители домов на улице Солдата Корзуна заметили, что 13 елей были сломаны.

Горожане разыскивают злоумышленников, которые уничтожили более десятка деревьев. Очевидцы обратили внимание, что около каждого растения были большие следы. Огорченные местные жители предполагают, что вандалами были мужчины.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в музее-заповеднике "Парк Монрепо" открыли эко-тропу.

Фото: ВКонтакте / Ульянка

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