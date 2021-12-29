В музее-заповеднике "Парк Монрепо" открыли эко-тропу

Пройтись по живописному маршруту желающие смогут с 9 утра до 16 дня.

В музее-заповеднике "Парк-Монрепо" создали эко-маршрут. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Гуляя по тропе, посетители увидят водопады, скалы, деревянные лестницы, ледяного тигра и виды на залив. Пройтись по живописному маршруту желающие смогут с 9 утра до 16 дня. Вход на тропу расположен около скульптуры Вяйнемейнена.

Гостей просят соблюдать простые правила посещения лесной части: не оставлять мусор, не разводить костры и не курить. Экстремалов призвали не забираться на скалы, чтобы не повредить покров из мха и лишайника.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге открыли памятник блокадному учителю и выставку о школах в период блокады.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Парк Монрепо"