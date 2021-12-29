В Петербурге открыли памятник блокадному учителю и выставку о школах в период блокады

Выставку о школах в период блокады Ленинграда посетил сын блокадной учительницы Валентины Ивлевой.

В Петербурге в день 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады открыли памятник блокадному учителю. Памятник в Соляном переулке появился благодаря учительнице Надежде Васильевне Строгоновой, всю блокаду проработавшей в школе №161.

В Музее обороны и блокады Ленинграда также открылась выставка, посвященная школам в период блокады. Один из стендов выставки посвящен блокадной учительнице Валентине Михайловне Ивлевой, которая брала на занятия четырехлетнего сына.

Много описаний она сделала о том, через что пришлось пройти этому ребенку. Прослеживается его судьба: четырехлетний мальчик сначала был обычным жизнерадостным мальчишкой, а затем в четыре года стал начал понимать, что такое смерть, что жизнь конечна. Денис Мастридеев, куратор выставки "Они учили в Ленинграде"

В июне 1942 года учительнице с сыном Юрой удалось эвакуироваться в Череповец, они вернулись в Ленинград только в 1945 году. Юрий Павлович предоставил музею бесценные экспонаты: семейные фотографии, документы и дневник матери.

Мы приходили в класс, она меня устраивала около окошка, ребята давали мне листы бумаги и карандаши, она в это время вела урок. иногда происходил обстрел территории, было видно из окна, ну это далеко, ничего, урок идет, все привыкли. Юрий Ивлев, сын блокадной учительницы Валентины Ивлевой

В конце октября–начале ноября 1941 года в городе были открыты 103 школы, учиться продолжали 90 тысяч детей. К декабрю 1941 года, в самое тяжелое время блокады, в городе осталось только 39 школ.

Подвиг учителей блокадного Ленинграда не столько в том, что они в таких тяжелейших условиях учили детей, а в том, что им достались дети, лишенные детства. Потребовалось неизмеримое количество любви, тепла и добра, чтобы этих детей сделать людьми, но они несмотря на собственные утраты, у них тоже умирали коллеги и родственники, они это смогли сделать. Денис Мастридеев, куратор выставки "Они учили в Ленинграде"

На выставке можно увидеть дневники и аттестаты учеников, блокадные сочинения, фотографии и записи учителей.

Фото и видео: Pieter.TV

