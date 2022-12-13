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В Соляном переулке открыли памятник блокадному медику
Сегодня, 15:18
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В Соляном переулке открыли памятник блокадному медику

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Памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца на фоне полуразрушенного окна.

В день 79-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в Соляном переулке открыли памятник блокадному медику. Он находится рядом с памятником блокадному учителю, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Год назад с инициативой об установке монумента выступила жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова. Губернатор Петербурга дал поручение по изготовлению и установке скульптуры в бронзе. Автором памятника стал выпускник Академии художеств Владимир Бродарский. Он же является создателем памятника, посвященного учителям блокадного Ленинграда.

Памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца на фоне полуразрушенного окна. Второй фасад представляет собой иносказательный военный натюрморт из полуразрушенного окна, стёкл, обожженных штор.

Пять мероприятий о блокаде Ленинграда, которые стоит посетить.

Фото: Telegram/ Пиотровский Online

Теги: блокада ленинграда, медик, соляной переулок
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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