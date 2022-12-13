Пять мероприятий о блокаде Ленинграда, которые стоит посетить

27 января отмечается важный праздник – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Piter TV составил подборку мест, которые помогут окунуться в быт и атмосферу того времени, вспомнить исторические факты и никогда не забывать подвиги горожан.

Акция памяти "900 дней и ночей" (набережная реки Мойки, 20)

В парадном дворе Капеллы 27 января с 15:00 до 21:00 зрители увидят интерактивное молодежное представление, посвященное 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда, декорации осажденного города, созданные с использованием оригинальных световых решений, военные инсталляции. С 18:00 на фасаде здания будет показан документальный фильм Сергея Лозницы "Блокада" об освобождении города.

Реконструкторы и студенты покажут средства связи бойцов, их быт: полевую кухню, самовар, песни под аккордеон. Продемонстрируют, как готовили лекарства и варили лечебные составы в военное время, научат основам оказания первой помощи в боевых условиях. Также откроется новая площадка, посвящённая ветеринарии, и многое другое.

Вход свободный.

Фото: Piter.tv

Экспозиция "Зоосад в годы блокады" на территории Ленинградского зоопарка (Александровский парк, д. 1)

Гости смогут узнать, как зоопарк жил в годы блокады, увидеть коллекцию фотографий и предметов военного времени, которые собрали не только работники, но и горожане. Например, один из экспонатов – блокадный светильник из гильзы от снаряда, переданный в зоопарк неравнодушным петербуржцем.

Экспозиция делится на три зоны. Первая – комната служителя зоосада, где можно окунуться в быт работников и посмотреть интерьер: от тахты и печки-буржуйки до маленькой лошадки-качалки. Во второй зоне представлен инвентарь, используемый для ухода за животными: добавки в корма и ветеринарные инструменты. Третья секция – рабочий кабинет. Она познакомит с научно-исследовательской деятельностью зоосада во время блокады города. Основой для выставки послужили не только исторические источники, но и рассказы служителей зоосада.

Посетить экспозицию можно 27 января с 12:00 до 14:00 (вход напротив вольера "Белые медведи"). Также в этот день в 15:00 пройдет лекция "Хроники Ленинградского зоопарка: Война".

Цена входного билета в зоопарк: взрослый – 600 рублей, студенты, курсанты, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды первой и второй групп – 300 рублей, школьники, кадеты – 200 рублей, дети-инвалиды, дети младше 7 лет, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Ветераны ВОВ и другие льготные категории – бесплатно. Стоимость выставки лучше уточнить по официальному телефону зоопарка.

Фото: ВКонтакте/ Ленинградский зоопарк

"Музей Арктики и Антарктики" (улица Марата, 24А)

Музей отметит особыми лентами предметы постоянной экспозиции, пережившие блокаду. Петербуржцы и гости города смогут увидеть экспонаты, которые во время эвакуации летом 1941 года не удалось вывести из города: самолет Ш-2, диорамы, изображающие природу Арктики и рассказывающие об истории спасения экспедиции исследователя Арктики Умберто Нобиле и многое другое. Всю блокаду сотрудники музея трудились, чтобы сохранить эту часть экспозиции.

После 1945 года предметы были отреставрированы. Увидеть их можно 27 января с 10:00 до 18:00.

Цена билета: взрослый – 350 рублей, школьники и пенсионеры – 100 рублей, студенты очной формы обучения – 170 рублей, заочной – 250 рублей. Дошкольники, ветераны и участники ВОВ, неработающие инвалиды первой и второй групп, дети-инвалидов, военнослужащие срочной службы РФ, музейные работники, герои Советского союза и остальным льготным категории граждан – бесплатно.

Фото: ВКонтакте/ Музей Арктики и Антарктики

Выставка "Искра Ленинградской победы" в "Музее обороны и блокады Ленинграда" (Соляной переулок, 9)

Проект рассказывает о попытках прорыва блокадного кольца в 1941-1942 годах, обстановке на фронте, подготовке и ходе проведения операции "Искра", героизме бойцов Красной армии и жителей Ленинграда.

На выставке представлены исторические документы, материалы по информационной борьбе противоборствующих сторон: листовки и фотографии, плакаты, предметы вооружения и снаряжения, подлинная форма бойцов и командиров Красной армии, награды защитников Ленинграда.

"Искра Ленинградской победы" продолжит свою работу до 1 июля 2023 года. Самостоятельное посещение выставки без экскурсии бесплатное. Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00 (вторник – выходной день).

Фото: ВКонтакте/ Музей обороны и блокады Ленинграда

Памятная акция "Блокадный свет" (Заячий остров, Петропавловская крепость)

27 января ежегодное мероприятие, символизирующее 900 блокадных дней и ночей, пройдет уже в седьмой раз. На Соборной площади в 19:30 начнется выступление почетных гостей. Завершится программа масштабным запуском световых лучей – участники акции выстроятся в форму круга, получат фонарики от волонтеров и одновременно зажгут их. Также прозвучит гимн Петербурга "Город над вольной рекой".

В этом году организаторы установят три световых прожектора. Их будет видно из разных точек города.

Вход на Соборную площадь бесплатный.

Фото: ВКонтакте/ Блокадный свет

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Главное фото: Piter.tv