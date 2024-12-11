В Соляном переулке 27 января состоится акция в память о героизме ленинградцев

На протяжении вечера для гостей акции будет организован концерт с творческими номерами с участием воспитанников молодежных клубов и центров. Будут работать интерактивные зоны.

В Петербурге 27 января пройдет патриотическая акция в память о героизме ленинградцев. Об этом сообщили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

У Музея обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок) 27 января в 15:00 состоится молодежная патриотическая акция, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На протяжении вечера для гостей акции будет организован концерт с творческими номерами с участием воспитанников молодежных клубов и центров. Будут работать интерактивные зоны: "Полевой госпиталь", "Быт Красной армии" и "Полевая связь", а также выставка вооружения периода Великой Отечественной войны. Гости мероприятия смогут попробовать кашу из полевой кухни.

Волонтеры Победы раздадут "Ленты Ленинградской Победы". В Музее обороны и блокады Ленинграда постовцы заступят на вахту памяти у комплекта государственных наград города-героя Ленинграда.

Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на 81-летие снятия блокады Ленинграда.

Фото: Piter.tv