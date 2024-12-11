Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на 81-летие снятия блокады Ленинграда

Мероприятия в честь памятной даты будут проходить с 25 по 29 января.

Люди, пережившие блокаду Ленинграда и проживающие за границей, приедут в Санкт-Петербург, чтобы отметить 81-ю годовщину полного снятия фашистской блокады. Ожидаются гости из 10 стран, – сообщает "Вечерний Петербург" со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по внешним связям.

Всего ожидается около 45-50 человек из 10 стран, включая сопровождающих лиц и активистов организаций российского зарубежья (из Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии). Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

В это же время, с 25 по 29 января, город будет отмечать памятную дату. Приезжие гости примут участие в праздничных мероприятиях. В частности, они посетят траурную церемонию возложения венков на Пискаревском мемориале и посетят концерт в БКЗ "Октябрьский", приуроченный к годовщине.

Помимо прочего для блокадников подготовили культурную программу, в рамках которой они посетят обзорную экскурсию, несколько музеев. Вечером 27 января они увидят праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

Ранее мы сообщали, что жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте с 26 по 28 января.

Фото: Piter.TV (Изображение носит иллюстративный характер)