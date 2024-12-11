Бесплатный проезд для ветеранов и блокадников организуют с 26 по 28 января

Акция приурочена к празднованию 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В течение трех дней, начиная с 26 января, для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников будет доступен бесплатный проезд на общественном городском транспорте Санкт-Петербурга, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Мы вступили в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президент объявил его Годом защитника Отечества. Забота о ветеранах и блокадниках, решение вопросов их социальной поддержки – наш священный долг. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Организация бесплатного проезда – мера социальной поддержки, которая предоставляется Комитетом по транспорту ежегодно на основании Социального кодекса Северной столицы. Акция также проводится с 7 по 9 мая, 22 июня и 8 сентября. Участники меры поддержки – награжденные медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда", ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Правом бесплатного проезда также смогут воспользоваться бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Ранее мы рассказывали, что льготные условия для проезда на городском общественном транспорте для семей участников СВО были продлены на год.

Фото: Piter.TV