Бесплатный проезд для семей участников СВО из Петербурга продлили на год

Ранее приобретенные проездные билеты будут автоматически продлены.

Срок предоставления льготного проезда в общественном транспорте для членов семей участников специальной военной операции продлен до 31 декабря 2025 года, – сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Срок предоставления социальной поддержки в форме бесплатного проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга продлевается в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.11.2024 № 1038. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Проездные билеты, которые были приобретены ранее, будут автоматически продлены еще на год. Однако для этого самим владельцам таких проездных нужно будет заново активировать их в кассах метрополитена или офисах "Организатора перевозок". Туда же следует обратиться с соответствующим заявлением, если билета для льготного проезда еще нет.

Ранее мы рассказывали, что с 23 по 26 декабря в Ленинградской области на участке Новоприозерского шоссе между КАД и развязкой на Сосново будет введено ограничение движения транспорта.

Фото: Piter.TV